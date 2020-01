L’ex viola Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio:

L’entusiasmo dei tifosi non va disperso, va alimentato. Avendo perso alcune partite, nella Fiorentina è entrata la paura. Iachini non allena per divertimento. Avrà visto dieci volte le partite, conoscerà benissimo le caratteristiche della squadra. Duncan (SCHEDA)? Giocatore interessante, ma se Iachini valutasse buono Zurkoswki perché prendere il giocatore del Sassuolo?