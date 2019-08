Di Marzio sconsiglia Llorente: “Non serve alla Fiorentina, ecco chi è l’attaccante giusto”

Gianni Di Marzio è intervenuto a Radio Bruno in vista dell’esordio della Fiorentina contro il Napoli per commentare i temi legati ai viola e il prossimo campionato:

Quando arrivano grandi giocatori come Ribery, imprevedibili e con giocate di alta classe è sempre positivo perché sanno trascinare i compagni e hanno carattere: mi sembra che la Fiorentina abbia cambiato il modo di pensare. Questo percorso ha riportato l’entusiasmo giusto fra i tifosi e ce n’era decisamente bisogno. A prescindere dalla qualità internazionale del francese, anche a Montella farà bene confrontarsi con elementi del genere. Boateng falso nove? Sono sempre stato un po’ restio a utilizzare questo tipo di ruolo, ma Prince sa interpretare bene quel ruolo anche se non è un attaccante puro. I viola dovranno trovare l’attaccante da area giusto. Llorente (SCHEDA)? Ha piedi buoni e di testa è bravo, sa fare il gioco di sponda, ma per me sarebbe inutile perché sa fare lo stesso gioco di Boateng. Per me il profilo ideale sarebbe Pedro della Fluminense (SCHEDA), accostato da molto alla Fiorentina: è forte e l’ho seguito personalmente in Brasile e sa anche segnare molto.

Domani contro il Napoli i viola si troveranno davanti una squadra forte, al pari dell’Inter. Una formazione temibile , di ‘piccoletti’, molto rapida che verrà per vincere. Vedrete che anche Lozano sarà molto forte.