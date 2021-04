In una lunga intervista rilasciata a Chiamarsi Bomber, Sebastien Frey ha parlato anche dei suoi anni in viola, toccando temi di campo e non solo. Ecco alcune sue battute:

Ogni parata ha il suo fascino e la sua storia. Sicuramente una delle più belle in carriera l’ho fatta con la Fiorentina contro l’Everton: all’andata avevamo vinto 2-0 a Firenze, il ritorno furono 120′ di assedio. Subivamo un tiro ogni due minuti, lo stadio era infuocato. Arriviamo ai calci di rigori e noi ne tiriamo cinque perfetti e io paro quello che poi ci ha fatto vincere. Quando c’era una parata bella o importante me ne rendevo conto dal boato dei tifosi avversari. I compagni più divertenti? Lupatelli sicuramente, ma anche Toni e Mutu. Il coro dei tifosi viola? Occhio perché quest’estate potrebbe venir fuori una hit, non la posso far sentire ma sarà il tormentone. Io sui capelli basavo la mia personalità.