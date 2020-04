Frey: “Discusso tante volte con Rialti, voleva il meglio per la Fiorentina. Enrico Chiesa…”

Ecco qualche battuta di Sebastien Frey, quest’oggi in diretta Instagram con l’ex centravanti viola Nuno Gomes:

Rocco Commisso? Vuole coinvolgere gli ex giocatori nella società, questo che stiamo vivendo è un momento particolare ma poi farà delle grandi iniziative, ne sono certo. Io intanto ho chiesto alla Fiorentina di creare la squadre delle leggende. Rialti? Faccio le mie condoglianze, era un grande giornalista e un tifoso viola. Era critico, ma lo faceva perché voleva il meglio. Abbiamo discusso più volte, ma sempre con rispetto assoluto. Chiesa? L’anno scorso Enrico era arrabbiato perché Federico veniva criticato molto dalla stampa, ma non meritava quei giudizi negativi. Diventerà importante anche per la Nazionale azzurra.