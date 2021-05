Franchi, Toccafondi: “Ministero ha confermato le risorse e il cronoprogramma”

Le parole del deputato fiorentino di Italia Viva su quello che sarà il nuovo stadio Franchi

“Lo stadio Franchi progettato nel 1929 dall'ingegnere Pier Luigi Nervi è un bene artistico e quindi tutelato in quanto di alto valore storico artistico e architettonico, come ribadito dal Ministero per i beni culturali. Indicato tra le opere più importanti del 900. Un patrimonio culturale tutelato, quindi, come sottolineato dalle sovrintendenze. Giusto allora che il governo lo abbia inserito tra i 14 progetti strategici inseriti nel Pnrr per i grandi attuatori culturali. La risposta all’interrogazione odierna del Mibac conferma l’intervento economico di 95 milioni del Ministero attraverso il Pnrr e i 13 milioni del comune di Firenze ed indica un cronoprogramma che parte dalla progettazione entro settembre 2021, passa alla gara tra ottobre 2021 e marzo 2022 e la realizzazione e collaudo tra gennaio 2023 e dicembre 2025" ha continuato il deputato.