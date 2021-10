FOTO VN – Visita in corso al Viola Park: presente Giovanni Malagò

Ospite speciale questa mattina a Bagno a Ripoli

Visita illustre questa mattina per i cantieri del Viola Park. Come possiamo vedere, infatti, dalle foto targate Violanews, nel futuro centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli è presente quest'oggi il Presidente del Coni Giovanni Malagò. Insieme a lui, in rappresentanza della Fiorentina, c'è anche Joe Barone. La visita è appena iniziata