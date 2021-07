FOTO VN – Terza amichevole, presente a Moena Joseph Commisso

Ancora una volta il figlio del presidente è presente per saggiare i progressi della Fiorentina

Come si vede nella foto scattata dal nostro inviato in Trentino, Joseph, figlio del presidente Rocco Commisso, è arrivato a Moena per assistere anche alla terza (e, presumibilmente, alla quarta domani) amichevole della Fiorentina. Qui Commisso Jr è intento in un sopralluogo sul campo, a quaranta minuti dal calcio d'inizio.