Nella giornata di visite dei procuratori al Centro Sportivo c’è stato anche Pablo Boselli, agente di Schetino e Baez. Si tratta di due profili in uscita dalla Fiorentina, entrambi reduci dall’esperienza al Cosenza e richiesti ancora in Serie B. L’agente ha lasciato il Centro Sportivo in questi minuti, senza rilasciare dichiarazioni.