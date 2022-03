FOTO VN – Delegazione della Fiorentina al Museo del calcio

La Fiorentina riceve in dono il trofeo della Coppa Carnevale vinto nel 1966 e nel 1973

Va in scena stamattina presso il Museo del Calcio di Coverciano la donazione alla Fiorentina la Coppa Carnevale 1966 e 1973, le prime conquistate dal club viola allo storico Torneo di Viareggio dedicato alle squadre giovanili. Presente una delegazione della Fiorentina formata da Joe Barone, Daniele Pradè, Vincenzo Italiano e Valentino Angeloni come vedete nelle nostre foto e anche alcuni grandi ex viola come Roggi, Desolati, Merlo, Rosi e Cencetti. A fare gli onori di casa Matteo Marani, presidente della Fondazione Museo del Calcio.