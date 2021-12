FOTO – Quando Terracciano col cappellino diventa… Benji Price!

Simpatico post social per Pietro Terracciano. Il portiere viola, con il cappellino, ricorda un celebre personaggio giapponese

Simpatico scatto social per il portiere viola Pietro Terracciano, che oggi al Franchi ha sfoggiato un insolito cappellino per proteggersi dal sole pomeridiano. Un accessorio insolito, che ha spinto molti tifosi a un paragone "illustre", visto che l'estremo difensore della Fiorentina è stato accomunato al noto Benjamin Price, protagonista del cartone "Holly E Benji". Il personaggio in questione era noto per indossare costantemente il cappellino, tanto che lo stesso portiere ha postato su Instagram un simpatico raffronto con il classico "Trova le differenze". C'è anche questo nel tranquillo pomeriggio viola.