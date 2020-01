La prima giornata da giocatore della Fiorentina di Patrick Cutrone. Dopo le visite mediche svolte in mattinata, per l’attaccante è stato tempo di incontrare la dirigenza viola per la firma sul contratto al Centro Sportivo. —> CLICCA QUA PER LEGGERE L’UFFICIALITA’ DELLA FIORENTINA

Ecco le foto più significative della giornata attraverso il profilo instagram ufficiale dell’ACF Fiorentina