Forza Pietro, Firenze è al tuo fianco

Dopo le tante battaglie sportive combattute per tenere alto il nome degli Ultras Viola, adesso Pietro Vuturo sta combattendo come un leone la sua battaglia personale contro una malattia importante. A rivelarlo è stato lo stesso Pietro ai microfoni della sua trasmissione “Viola nel cuore” che lo ha visto per tanti anni mattatore indiscusso. Ma Pietro è un leone e sta combattendo con forza per tornare a tifare per i viola senza perdere lo spirito che da sempre lo ha contraddistinto. “Noi viola si parte avvantaggiati quando c’è da soffrire – dichiara commosso – ma ce la farò sicuramente“.

Da parte mia e della redazione di Violanews un grosso in bocca al lupo a Pietro che vogliamo rivedere presto in forma a tenere alto il vessillo della nostra Fiorentina e dei suoi amati Ultras