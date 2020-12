“Essere obbiettivi: giocare 10 contro 11 è veramente dura! Però Nedved che va via per un ‘rigore’ non dato…“. È questo il pensiero del tennista italiano Fabio Fognini in merito alla polemica di Pavel Nedved contro l’arbitro La Penna per un potenziale rigore negato ai bianconeri in Juventus-Fiorentina, gara persa dalla Juve per 0-3. Nella story pubblicata su Instagram Fognini dopo aver punto Nedved ha inserito una emoticon con la bocca cucita.