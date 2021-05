Flachi: “Viola, vecchi errori. La squadra non sa leggere le partite”

L’ex attaccante Francesco Flachi, ospite negli studi di Radio Bruno, ha parlato anche delle tematiche viola: “Ci sono dei problemi di lettura delle partite e dei momenti delle gare. Bisogna essere bravi nel gestire, in alcuni...

"Ci sono dei problemi di lettura delle partite e dei momenti delle gare. Bisogna essere bravi nel gestire, in alcuni situazioni non si possono portare avanti 7 giocatori. Inoltre l'allenatore deve insegnare certe cose, questo vuol dire che anche nelle giovanili sono mancati certi insegnamenti. Rispetto alla Juve, la Fiorentina ha fatto il camaleonte: la squadra è tornata indietro, ha rifatto i vecchi errori. Ribery? Secondo me con delle motivazioni importanti potrebbe decidere di rimanere ed essere decisivo. La Fiorentina dovrà avere alternative per poterlo far rendere al meglio: servirà almeno un altro attaccante da 10-12 reti. Deve essere brava la società a ricercare l'allenatore giusto per valorizzare i calciatori che ci sono. In generale, dalla Fiorentina mi sembrava che fossero arrivati dei segnali, ancora una volta ci siamo dovuti ricredere".