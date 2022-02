Flachi: “Serve sintonia tra Commisso e tifosi, non roviniamoci da soli”

Il pensiero dell'ex viola

"Capisco la rabbia dei tifosi per la cessione di Vlahovic, si ripete un qualcosa di già visto. L'unico problema è proprio questo, altrimenti sotto gli altri aspetti è un'operazione da Oscar. Mi auguro che a breve si possa chiarire la situazione tra Commisso e la piazza. Per raggiungere risultati serve sintonia, non roviniamoci con le nostre mani. Sul piano tecnico spero che ora gli altri giocatori vogliano dimostrare che la Fiorentina finora non è stata solo Vlahovic".