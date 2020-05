Flachi ci va cauto: “Viviamo una situazione senza precedenti, giocare non sarà semplice”

Ospite (al telefono) del Pentasport di Radio Bruno Toscana, l’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi ha provato a prevedere le difficoltà che porterà la ripresa del campionato:

Come ripartiremo? Vediamo, stiamo parlando di una situazione completamente inedita, penso anche a quei giocatori che hanno avuto il virus. L’importante sarà cominciare bene, sperando poi di giocare il più possibile la sera. Sono curioso di vedere il calendario, sarà complicato anche riposare tra una gara e l’altra. Magari i cinque cambi sotto questo aspetto potranno aiutare. Ribery? E’ già stato importante averlo recuperato, averlo o non averlo a disposizione ha la sua differenza per tutta la squadra. Magari inizialmente può fare la seconda punta. Mister Iachini sta facendo bene.