Fiorentina-Roma: la scheda dell’arbitro Guida

Sarà l'arbitro internazionale Marco Guida a dirigere questa sera Fiorentina-Roma. La scheda del fischietto di Torre Annunziata.

Un arbitro internazionale per un posto in Europa. Sarà Marco Guida di Torre Annunziata di professione consulente commerciale a dirigere il match valevole per un posto in Europa tra Fiorentina e Roma.Il quarantenne Guida, arbitro di indiscussa esperienza, vanta in questa stagione 13 gare in serie A , 2 in Champions e 3 in Europa League e ha tutti i requisiti per una gara di questa importanza. In questa stagione il suo rendimento è stato positivo con una sbavatura molto rilevante: quella di non aver visto il rigore per il Torino causato da un fallo di Ranocchia su Belotti in Torino-Inter aiutato nell'errore anche dal var Massa .