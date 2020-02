Fiorentina, occhio a Çalhanoğlu: si accende quando vede viola

Benchè Hakan Çalhanoğlu non sia mai stato molto avvezzo al gol fin dal suo arrivo al Milan nell’estate del 2017, tuttavia il calciatore ha sempre dato il meglio di sè nelle sfide contro la Fiorentina. Ne è un esempio la partita di San Siro finita 5-1 per i rossoneri nell’ultima giornata di campionato nel maggio 2018, match in cui il calciatore tedesco naturalizzato turco segnò il suo primo goal con la maglia del Milan su punizione. E ancora la partita di andata al Franchi nel dicembre 2017 in cui al gol del vantaggio viola di Simeone rispose proprio pochi minuti dopo Çalhanoğlu, facendo così terminare il match in pareggio. E il trend non si è smentito nemmeno nel precedente del maggio 2019, gara persa sempre dai viola per 1-0, grazie proprio ad un gol del solito Çalhanoğlu. Non ci resta da aggiungere che la Fiorentina porta bene al calciatore, che si sblocca o meglio si accende sempre nelle gare contro la viola. Alla vigilia della gara di domani al Franchi sembrava che Çalhanoğlu non fosse nemmeno tra i convocati, a causa dei problemi accusati in settimana che non gli hanno permesso di essere in campo contro il Torino; invece l’ex Bayer Leverkusen è tornato proprio ieri ad allenarsi con la squadra e, fermo restando ulteriori problemi fisici, si candida per una maglia da titolare contro la viola.