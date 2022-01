Fiorentina-Lazio, info biglietti e Christmas Pack

Torna la capienza del 50% a partire dal prossimo weekend di Serie A

Torna la capienza al 50% per le partite di Serie A e per la Fiorentina la prossima gara all'orizzonte è quella di Sabato 5 Febbraio ore 20,45 contro la Lazio al Franchi. Rientrano dunque in vigore i mini abbonamenti come il Christmas Pack, dunque chi ne è in possesso potrà utilizzarlo per assistere alla gara.