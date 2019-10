Fiorentina-Lazio, Guida o Orsato? La nostra previsione

Per Fiorentina-Lazio la scelta dovrebbe cadere su questi due nomi: Daniele Orsato di Schio internazionale definito uno dei migliori arbitri italiani e l’altro Marco Guida di Torre Annunziata. Perché solo questi due nomi? Visto l’importanza della gara, ci vuole per forza un arbitro di indiscussa esperienza. Guardando nella lista del designatore Nicola Rizzoli non ci sono tanti arbitri a cui affidare questo incontro. Sui ventuno totale, almeno quattro sono della sezione Roma per cui non la possono dirigere. Rocchi invece è di Firenze e Giacomelli, Irrati e Di Bello questa volta non possono essere presi in considerazione.