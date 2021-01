Fiorentina-Inter, nel postpartita i complimenti di Commisso alla squadra

Rocco Commisso è atterrato questa mattina a Firenze proprio per tornare a seguire dal vivo la sua Fiorentina nella gara di Coppa Italia contro l’Inter, e la prestazione della squadra di Prandelli, osservata dalla sua postazione in Tribuna, deve averlo senz’altro convinto. Nel postpartita infatti il presidente viola è sceso negli spogliatoi per congratularsi con il tecnico (incontrato per la prima volta proprio oggi) e con i giocatori, usciti sì sconfitti per 2-1 contro i nerazzurri, ma dopo centoventi minuti di grande personalità.