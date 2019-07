Come si legge su Violachannel.tv, dopo il cambio della guardia avvenuto oggi tra chi va in America e chi arriva a Moena, la Fiorentina B è attesa domani da una doppia seduta di allenamento, alle 10 e alle 17, che si intreccerà con la sessione di autografi prevista alle 16 e con la serata al Village, la quale prenderà il via alle ore 21. Sarà presente una delegazione di calciatori.