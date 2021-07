Fiorentina- C4 Foligno, la formazione del 2° tempo: Italiano ne cambia 10

Il secondo undici scelto da Mister Italiano: Vlahovic in panchina

Ecco l'undici scelto da Vincenzo Italiano per il secondo test amichevole del ritiro in Val di Fassa. I viola alle 17 scenderanno in campo al Benatti contro il Foligno. In porta c'è ancora una volta Terracciano. La linea difensiva a 4 è composta da Terzic e Venuti (capitano) sugli esterni ed Igor con Milenkovic a comporre la coppia centrale. Bianco agirà in regia, con le due mezze ali che inizialmente saranno Bonaventura e Duncan. Il tridente, inedito è composto da Callejon e Sottil a supporto dell'unica punta Kokorin che, a sopresa almeno inizialmente, manda Dusan Vlahovic in pachina