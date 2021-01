Fascetti: “Amrabat tornato determinante, Duncan da recuperare. Vlahovic…”

Intervistato da tuttomrcatoweb.com, l’ex viola Eugenio Fascetti ha parlato anche della Fiorentina:

Vlahovic sapevo che non era male. Se la Fiorentina decide di giocare con due punte allora è giusto prendere un altro attaccante. Ma se ne schiera una sola allora è giusto restare così. Se vai a prendere una punta di nome rischi di condizionare Vlahovic: sta prendendo confidenza col ruolo e sta facendo bene, sa tener palla e il gol con la Juve è stato bello. Con quello spirito la Fiorentina può far buone cose, c’è anche Caceres che dà esperienza, gli uruguagi vogliono vincere. A centrocampo Amrabat è tornato determinante e Ribery ti può far vincere le partite. Duncan lo recupererei, si è perso ma me lo ricordo forte. Castrovilli invece deve aumentare i giri. Kouamè? Non lo cederei. O trovi la punta decisiva che fa davvero tanti gol oppure cercherei un rinforzo altrove. Andrei a caccia di un Borja Valero giovane. Lo spagnolo ai suoi ritmi è sempre determinante.