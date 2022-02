Ex preparatore dei portieri: “Fiorentina modello da studiare. Terracciano…”

L'ex preparatore dei portieri Roberto Negrisolo, ha parlato della stagione dei viola e delle qualità di Terracciano

Roberto Negrisolo, storico preparatore dei portieri di Roma, Milan e Fiorentina ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della stagione dei viola: "È un piacere vederli giocare ora. Hanno un tecnico con gli attributi. È bravo bravo, tra l'altro quando deve dire le cose le dice e non nasconde niente. Ho sentito le sue interviste e si è anche scusato con lo Spezia. Sono cose che insegnano molto alle generazioni future. Ci sarebbe da mettersi e studiarla la Fiorentina, come esce dalla difesa e come attacca in avanti".