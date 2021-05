Eranio: “Gattuso a Firenze una bella sfida, riporterà serenità”

Stefano Eranio parla dell'arrivo di Gattuso a Firenze: l'allenatore potrebbe riportare la giusta serenità nell'ambiente viola

"Ricordo Gattuso da calciatore: la sua capacità era quella di avere mille polmoni e tanta determinazione. Faceva un po’ il lavoro sporco, oggi è difficile trovarne uno simile. Da allenatore ha cercato di trasmettere queste tue caratteristiche proponendo anche bel calcio. L’allenatore bravo è quello che riesce a plasmare al meglio quello che ha per le mani. Il Napoli da metà campo in giù aveva qualità importanti, fondamentali per vincere le partite. Firenze ama il calcio ed è una bella sfida: avrà tutti i tifosi dalla sua, perché Gattuso piace a tutti. L’importante è ritrovare serenità e certezza, che mi pare sia ciò che è un po’ mancato alla Fiorentina".