Emergenza Covid: salta il Memorial Marco Briganti

Il Consiglio Direttivo del Club a malincuore e vista l’emergenza Coronavirus ha deciso di annullare per l’anno 2020 il tradizionale Memorial Marco Briganti che si sarebbe tenuto tra la fine di maggio ed inizi di giugno 2020. Pertanto si è deciso di devolvere il budget di spesa stanziato per l’organizzazione del Memorial ad iniziative benefiche per il contrasto del Coronavirus; il Club insieme alla partecipazione di alcuni soci hanno devoluto Euro 210,00 all’Ospedale Careggi di Firenze partecipando all’iniziativa Forza e Cuore dell’ACF Fiorentina e Euro 180,00 all’Ospedale Morgagni di Forlì.

Inoltre ieri 18 maggio il Club ha donato alla Casa Residenza Il Parco di Forlì struttura per anziani non autosufficienti 30 visiere protettive per operatori sanitari acquistate dalla ditta di Terra del Sole Cartesio Fullcard. Si allega foto della consegna fattiva delle visiere da parte della Presidente Maria Lidia Contratti, dell’economo Fabrizio Sali e del segretario Gabriele Leoni alla Direttrice della Casa Residenza Il Parco Claudia Scalini. Sperando che l’emergenza Coronavirus si stia evolvendo al meglio il Consiglio Direttivo abbraccia virtualmente tutti i soci del Club vicini e lontani con la speranza di poterci riabbracciare al più presto e ritornare a gioire insieme dei successi della nostra beneamata Fiorentina.

Consiglio direttivo del VIOLA CLUB ROMAGNA “MARCO BRIGANTI”