E domani Pradè spiegherà il mercato in conferenza stampa

Il mercato della Fiorentina sta per concludersi con un’ultima giornata di fuoco, a Milano (da seguire passo passo con il nostro live). Poi sarà tempo di valutazioni e di analisi, aspettando il responso più importante: quello del campo. Intanto è stata indetta per domani, martedì 6 ottobre, la conferenza stampa di fine mercato con il Direttore Sportivo Daniele Pradè. Si svolgerà all’interno dello Stadio “Artemio Franchi” alle ore 16 e come sempre su Violanews potrete seguire tutto in tempo reale.