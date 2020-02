Dusan Vlahovic è il capocannoniere della Fiorentina in questa stagione. Il serbo ha segnato 4 goal in campionato, più due in Coppa Italia. Adesso serve incrementare il suo bottino personale, scrive il Corriere dello sport, per rilanciare la squadra viola dopo le tre sconfitte consecutive. L’attaccante classe 2000 sembra in vantaggio su Cutrone per una maglia da titolare. Iachini sembra deciso ad affidargli le chiavi dell’attacco e Dusan è pronto a rispondere presente. L’obiettivo doppia cifra passa soprattutto dalla sua convinzione, nonostante la giovane età. Obiettivi che sono il corretto viatico per sedersi a fine stagione per parlare del rinnovo, con l’attuale accordo in scadenza nel 2023.