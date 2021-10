DS Venezia: “Ecco com’è andata con Maleh. Vlahovic? Il calcio è cambiato”

Il DS dei lagunari risponde ad alcune curiosità in vista della sfida contro la Fiorentina

"La stagione è iniziata come ce l'aspettavamo, cioè con tante difficoltà date dal fatto che non conosciamo questo campionato. Andiamo a sfidare realtà importanti come nel caso di lunedì la Fiorentina. La squadra però cresce, siamo ottimisti. Credo che abbiamo dimostrato di avere una linea e di saperla portare avanti per il bene dell'azienda. Lezzerini e Maenpaa si portano avanti dei problemi da un po' di tempo, quindi abbiamo avuto il permesso di tornare sul mercato e aggiungere alla rosa un grande portiere come Romero. Lui titolare con la Fiorentina? Valuteremo in questi giorni. Zanetti? Quando un allenatore fa bene è chiaro che poi ha mercato, ma il suo rinnovo è la naturale conseguenza del rapporto che ha con il club. Ha firmato per 4 anni, è un grande segnale e lui è nel posto giusto per se stesso. Maleh? Lo volevamo riprendere in prestito ma non c'era possibilità, perché giustamente la nostra società vuole patrimonializzare. Credo che farà molto bene, noi ci abbiamo provato ma guardiamo oltre. I rapporti tra presidenti americani? Ottimi, c'è stata anche l'operazione Ferrarini in precedenza. Ognuno ha i propri obiettivi, è giusto inseguirli. Il caso Vlahovic? Lui può diventare un campione, noi dobbiamo metterci in testa che il calcio è cambiato. I club devono adeguarsi e tracciare insieme una linea, perché la forza ce l'hanno ancora".