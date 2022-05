Dragowski verso la Premier? Spunta il nome del prossimo club

Sarebbe il Southampton il futuro club di Dragowski

Il giornalista polacco Tomasz Włodarczyk, tramite un tweet, ha ammesso che il futuro del portiere della Fiorentina Dragowski potrebbe essere in Premier League:

"Bartłomiej Drągowski lascerà la Fiorentina. Aveva offerte dalla Spagna, ma per quanto ne so andrà in Premier League. Il suo nuovo club sarà il Southampton".