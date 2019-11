Domenghini: “Cagliari favorito, per la Fiorentina pressioni e un obiettivo lontano”

Angelo Domenghini, ex Cagliari e campione d’Italia coi sardi, ha parlato a Lady Radio in vista della partita di domenica:

“La Fiorentina è una squadra nuova che sta trovando la sua dimensione e il suo gioco ed ha voglia di cancellare quanto successo la scorsa stagione. Ci sono diversi giocatori nuovi, giovani soprattutto, che hanno voglia di imparare e fare bene; il Cagliari ha ribaltato tutti i pronostici. Dopo 2 giornate c’era chi voleva la testa di Maran, poi sono arrivati i risultati ed ha raggiunto il quarto posto, giocando un calcio collettivo da parte di tutti i reparti. In attacco ci sono calciatori rapidi come l’ex Simeone, che farà di tutto per mettere in difficoltà la Fiorentina.

Vedo favorito il Cagliari soprattutto per il collettivo, per l’entusiasmo che c’è in città e per la spinta che danno i tifosi. I calciatori stanno andando in campo con la determinazione giusta per divertirsi. La Fiorentina ha più pressioni, è sotto esame tutte le domeniche. Non deve perdere per far sì che non si creino drammi. La Champions resta un obiettivo lontano, ma è quello che deve provar a raggiungere la squadra viola”