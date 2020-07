Diks: “Sogno ancora la Fiorentina, ma se non sarò viola non piangerò”

Kevin Diks, laterale olandese di proprietà della Fiorentina, in prestito all’ AGF di Aahrus, in Danimarca, sembra vicino a rimanere nella squadra nord Europea. Il direttore sportivo dei danesi ha già avviato i contatti con la Fiorentina per confermare il terzino, che ha anche parlato del suo futuro a Bold.dk:

“Se l’AGF vuole tenermi, lo ascolterò, così come sarò pronto ad ascoltare altre squadre. Ovviamente metterò l’AGF un po ‘avanti rispetto a tutti, perché mi hanno trattato davvero bene. Ho firmato il mio primo contratto con la Fiorentina quattro anni fa ed è stato un sogno per me. È ancora il mio sogno giocare per i viola, ma ci sono diverse strade per arrivare a Roma. Dobbiamo vedere cosa succede, ma se non giocherò per la Fiorentina la prossima stagione, non piangerò”