Presente a Trento per il Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport, l’ex viola Angelo Di Livio ha parlato così di Franck Ribery ai microfoni di Radio Sportiva:

Non mi aspettavo Ribery così in forma. Scelta migliore non poteva fare perché conosco molto bene Firenze. Quando il pubblico ti dà affetto, riesci a fare qualcosa d’importante.