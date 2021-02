Di Gennaro: “A Marassi mi aspetto Pulgar. Prandelli ha trovato l’equilibrio ma…”

L’ex viola Antonio Di Gennaro è intervenuto a Toscana TV parlando delle tematiche riguardanti la Fiorentina. Ecco le sue principali considerazioni:

Sul progetto: “Mercato di riparazione, per salvare ciò che non è stato fatto a giugno. Malcuit viene da un infortunio abbastanza serio, Kokorin ha giocato poco e ci vorrà tempo. La Fiorentina paga una scelta sbagliata all’inizio: quella di tenere Iachini”.

Sulla squadra: “Non so se questa squadra ha voglia di giocare con due attaccanti e Ribery… Ora qualche equilibrio lo ha trovato, ma bisogna arrivare al più presto ai 40 punti. Tutti si augurano che si stia preparando il terreno per giugno-luglio. Prandelli ha parlato di squadra fragile e non so se il miglioramento vero c’è stato. I punti sono arrivati ma non con prestazioni all’altezza. Magari Kokorin potrà farsi valere, ma deve trovare qualche equilibrio in più”.

Sul centrocampo a Marassi: “Amrabat, Bonaventura e Castrovilli hanno dato qualche certezza. L’ex Verona davanti alla difesa è un po’ in difficoltà, ma con la sua assenza ci sarà Pulgar, più bravo sui calci piazzati anche se copre meno. Gli altri due hanno caratteristiche diverse: Castrovilli ha lo strappo giusto, Bonaventura ha anche gli inserimenti. Mi aspetto questo centrocampo a Genova”.

Su Callejon: “Ho letto che è stata una scelta di Iachini, ma nel 3-5-1-1 è difficile da collocare. È un giocatore importante, che nel Napoli giocava sempre.

Su Montiel: “È stato preso poco in considerazione, l’ho visto giocare contro l’Udinese e segnò il gol vittoria. Non so per quale motivo non viene considerato”.

Su Italiano: “Ci vuole il coraggio e lo vedo per quello che sta facendo. In Serie B dopo sette giornate era penultimo in classifica, Angelozzi ha avuto la forza di tenerlo e ha vinto il campionato. Se verrà a Firenze bisogna dargli un progetto di minimo tre anni e assecondarlo sui giocatori da prendere. Chi viene alla Fiorentina deve avere tempo e una squadra costruita. Penso che verrebbe con grandi motivazioni. Ho sentito anche parlare del Sassuolo, quindi se la Fiorentina lo vorrà dovrà sbrigarsi”.