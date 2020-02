Di Chiara su Iachini: “All’inizio ha dato la scossa, poi…”

Intervenuto a Tuttomercatoweb.com per parlare di Beppe Iachini, l’ex viola Alberto Di Chiara ha espresso le sue paure sul momento della Fiorentina in campionato”Era stato chiamato per tirar fuori la squadra da un momento difficile, i risultati sono arrivati all’inizio ma ora bisogna stare attenti visto l’ultimo periodo. La scossa l’ha data, ora deve cercare di plasmare la squadra. Un minimo di preoccupazione ci può essere ma non deve esserci paura, serve far tesoro di quanto è stato fatto finora”.