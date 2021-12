De Magistris sicuro: “Non valutare l’obiettivo Europa sarebbe da c****oni”

C'è ottimismo nell'aria in vista delle tre partite che porteranno al giro di boa della stagione

"Mi aspettavo una sconfitta a Bologna, non so perché, ma per fortuna il risultato finalmente ci ha sorriso in trasferta. Quello che mi rincuora è che il gioco c'è sempre, anche quando si perde. Spero che il grande freddo non porti infortuni, perché la lista degli infortunati in Italia è enorme e impressionante. Se abbiamo battuto il Milan nelle condizioni in cui eravamo, vuol dire che abbiamo le potenzialità per superare qualsiasi ostacolo. Sarebbe da c****oni non valutare l'obiettivo Europa, ma la Salernitana ha tutto da guadagnare e nulla da perdere. Quest'anno non sono mancate le sorprese anche grandi. La squadra non si carica da sola per giocare con la Salernitana... Con altri due giocatori del livello di Gonzalez e Torreira arriverebbe un salto di qualità ulteriore".