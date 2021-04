De Magistris: “Lippi? Ben venga. Prenderei anche Allegri in panchina”

Gianni De Magistris, ex campione di pallanuoto e tifoso della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno:

Callejon? A Napoli era un giocatore di alto livello, sicuramente era in condizioni migliori di Kokorin. Allo spagnolo se non viene data fiducia non troverà mai la forma, a volte bisogna anche scegliere in vista del futuro. Vlahovic nelle ultime gare ha segnato molto, Callejon non fa tantissimi gol ma fa assist e mette bene i palloni in area. Muriel? Mi dicevano che aveva la tendenza ad ingrassare, averlo uno che mangia e segna così (sorride ndr). Difendo la categoria, se fosse sempre stato così anche io non avrei giocato. Lippi? Ben venga, però poi deve decidere lui e mettere bocca. Tralasciando il passato, se fosse possibile prenderei lui e Allegri in panchina.