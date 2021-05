De Magistris: “Ribery può essere fondamentale anche da fuori, come Ibra”

Ribery o non Ribery? Ecco l'opinione dell'ex campione olimpico, grande tifoso viola

"Credo che un nome come quello di Gattuso abbia il vantaggio di unire tutti, chi più chi meno. Si discute poco. Fonseca invece mi convinceva meno... La bellezza del calcio è che è sulla bocca di tutti, non si possono evitare le polemiche, basta che siano costruttive. Adesso spero in un'ottima campagna acquisti, sono certo che la prossima stagione sarà più serena della passata. Alla fine diventa imbarazzante non parlare mai di campo... Cercare un solo capro espiatorio non va bene, non faccio nomi presenti ma cito Tomovic. Le parole di Ribery ieri sera non me le aspettavo, deve essere successo qualcosa di molto positivo negli ultimi mesi perché quando la famiglia se n'è andata dopo quel furto sembrava finita. Le qualità del calciatore sono immense, ha esperienza in campo e fuori. Se lui si mette nell'ottica di aiutare anche da fuori di tanto in tanto, può essere davvero fondamentale. Ibrahimovic a Milano fa questo. Se dovessi fare l'allenatore, io deciderei in base alle sue condizioni, di volta in volta. Toglierlo automaticamente dopo un'ora sarebbe avvilente. Adesso, fare peggio di prima alla Fiorentina è molto difficile, la scelta è giusta a livello professionale".