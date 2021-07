De Magistris: “Italiano si fida di Saponara. Amrabat non poteva operarsi prima?”

L'opinione di De Magistris sul momento viola. Tra il ritiro, Vlahovic e Saponara, l'ex pallanuotista lancia una provocazione su Amrabat

A Radio Bruno è intervenuta la leggenda dello sport fiorentino, Gianni De Magistris per parlare di Fiorentina e dintorni: Lirola-Zappacosta? La Fiorentina ci perde, a Marsiglia ha fatto benissimo. Se lo danno via, è perché non ci credono più, ma non è possibile che abbia giocato bene ovunque tranne che a Firenze. Vlahovic? Bisogna cambiare rotta, e cercare di far capire che Firenze non è una piazza solo di passaggio. Ma solo coi risultati sul campo si ottengono certi status, non solo offrendo 3-4 milioni l'anno a un ragazzo del 2000 che adesso non vuole rinnovare. E non è il primo che fa così, visto che un anno dopo si ripete lo stesso problema di Milenkovic".