De Magistris: “Alvarez? Mi fido di Burdisso. Rendimento superiore alle attese”

L'ex gloria della pallanuoto parla del percorso viola in campionato e della prospettiva di acquistare Julian Alvarez

Intervenuto a Radio Bruno, Gianni De Magistris ha parlato del momento viola tra mercato e la ripresa del campionato: "Julian Alvarez? Burdisso è una garanzia se punta deciso a un giocatore del genere. Se dovesse arrivare a gennaio per sostituire Vlahovic, l'unica stella della Fiorentina, si troverà davanti un'eredità non facile. Il problema Vlahovic una volta per tutte andrà affrontatoe di Burdisso mi fido, fino ad ora in troppi hanno messo bocca sul mercato e sulle questioni tecniche. Lui di calcio capisce tanto e se pensa che può incidere nel calcio italiano ben venga. Le cose vanno fatte per bene, ma questo sarebbe un investimento importante su un giovane: se devo spendere, meglio farlo su un ragazzo che vale rispetto a Callejon. In Italia e a Firenze di argentini buoni ne abbiamo visti, e rispetto ai brasiliani non hanno problemi di saudade".