D’Aversa in conferenza: “Arrabbiati per il pareggio, il cambio modulo della Fiorentina ci ha concesso spazi”

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa dopo il pari con la Fiorentina:

“Credo che nonostante le difficoltà abbiamo fatto un’ottima gara, abbiamo commesso errori di precisione nel mandare in porta i compagni, mi viene in mente Kulusevski. Il cambio di modulo della Fiorentina sapevamo che ci avrebbe concesso qualche spazio in più. Credo che almeno in due situazioni si sarebbe dovuto aspettare di fischiare il fuorigioco e far terminare l’azione, visto che due volte è stato fermato Gervinho. La scorsa partita avevamo 13 giocatori di movimento, stasera pochi di più, i ragazzi stanno facendo il massimo. C’è da dire che con un pizzico in più di malizia avremmo potuto portare a casa i tre punti, e l’incazzatura è forte.”