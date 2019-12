Dall’Inghilterra: con 8 milioni Rojo si può vestire di viola

La Fiorentina sta seguendo Marcus Rojo per rinforzare la difesa (CLICCA QUI PER LA SCHEDA), visto che il nazionale argentino è stato scavalcato nelle gerarchie del Manchester United, e più volte Solskjaer gli ha preferito il giovane Tuanzebe. Come riporta il Daily Mail, i diavoli rossi hanno sostanzialmente deciso che la cifra di 8 milioni che vorrebbe offrire la Fiorentina è il prezzo giusto per il cartellino del difensore, e che se i viola faranno passi avanti concreti, magari a gennaio per giugno, Rojo potrebbe approdare alla Fiorentina.