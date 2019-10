Dalle Mura: “Giocare un Mondiale è un sogno, orgoglioso di vestire la maglia viola”

La Fiorentina, sul suo sito ufficiale, ha mostrato una video intervista a Christian Dalle Mura, giovane giocatore classe 2002 della Primavera, che è stato convocato per il Mondiale Under 17

“Questo è il mio nono anno alla Fiorentina, sono sempre stato molto orgoglioso di vestire questa maglia e giocare per questa società. I primi mesi di Primavera sono andati bene, abbiamo fatto buoni punti, anche se ne avremmo potuti fare di più. Però il rapporto che ho con il mister e con i compagni è fantastico. Mondiale? Poter vestire la maglia della nazionale e giocare un mondiale a questa età è un sogno (Dalle Mura è stato convocato per il Mondiale Under 17 ndr). Siamo reduci da un secondo posto all’europeo, speriamo di fare bene anche a questo Mondiale. Mia madre è brasiliana, mi ha detto di divertirmi, dovrò giocare bene anche per lei perchè siamo a casa sua. Hobby? Sono un appassionato di Rock, suono la chitarra. Firenze? Io arrivo da una piccola città come Viareggio, tutte le volte che arrivo a Firenze mi stupisco della sua bellezza”