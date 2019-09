Dalla Spagna su Ribery: “Non poteva continuare col Bayern Monaco?”

Franck Ribery si è già preso la Fiorentina. Le sue prestazioni non stanno facendo discutere solo la stampa locale e nazionale, ma anche quella internazionale. Marca.com si concentra proprio sul francese.

Ribery – si legge – ha lasciato il Bayern Monaco con un’idea chiara: continuare a giocare a calcio, per questo motivo ha detto no ai petroldollari del Qatar e ad accordi milionari provenienti dalla Cina. Alla Fiorentina sta dimostrando che la carta d’identità non ha importanza. Eloquente il titolo dell’articolo a firma Alberto Rubio: “Ribéry se sale con la Fiorentina: ¿no tenía nivel para seguir en el Bayern?“. Traduzione: “Non era al livello di continuare col Bayern Monaco?“.