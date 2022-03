Dalla Polonia, il portavoce: “Piatek lotta contro il tempo”

Dalla Polonia hanno parlato delle condizioni di Piatek: il calciatore ha preso una decisione e non rientrerà a Firenze in anticipo

Il portavoce della Polonia, Jakub Kwiatkowski, ha fatto il punto sulla situazione legata ai calciatori infortunati in vista degli spareggi contro la Svezia. Tra questi, ha parlato anche dell'attaccante della Fiorentina, Krzysztof Piątek. Di seguito le sue parole: "Nel caso di Piatek, la lotta contro il tempo continua. Lo stesso giocatore è determinato a giocare contro la Svezia". Dunque il Pistolero non farà rientro a Firenze, per provare a esserci nella finale dei playoff, pur non essendo certo di poterla giocare.