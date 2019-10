Dalbert: “Tifosi viola fantastici. Nell’Udinese c’è un mio amico, ma voglio batterlo”

“Ho iniziato bene, sono felice di questo inizio di campionato. Siamo un gruppo giovane, una squadra forte e mi sto trovando molto bene”. Così parla Dalbert, protagonista di ottime prestazioni da quando si è impadronito della fascia sinistra. “Ribery? Un giocatore con la sua esperienza ti aiuta tanto sia in campo che fuori. Ho parlato con tanti miei ex compagni di Fiorentina e di Firenze, mi hanno detto tutti della passione dei tifosi e fin dalla prima partita con la Juventus ho trovato un ambiente fantastico. Sappiamo che con l’Udinese sarà una partita difficile ma stiamo lavorando bene e in questo momento non abbiamo paura di nessuno. Tra i friulani c’è un mio caro amico che è Samir”.