Dal CS: Dragowski non recupera, rebus centrocampo in vista della Sampdoria

Gli ultimi aggiornamenti dal Centro Sportivo "Davide Astori"

Radio Bruno riporta le ultime sulla Fiorentina che ha ripreso a faticare dopo il tonfo di sabato contro l'Empoli. La squadra si è allenata in mattinata sotto lo sguardo attento del presidente Rocco Commisso che ha anche incoraggiato la squadra supportando emotivamente il gruppo. Buone notizie per Dragowski che sta continuando positivamente il suo percorso verso la forma ottimale. Alle spalle il lungo stop, ma contro la Sampdoria sarà sempre Terracciano il titolare. Mentre a centrocampo si aprono alcuni ballottaggi visto la condizione non ottimale di Jack Bonaventura, ex Milan molto provato dopo la gara del Castellani. Duncan, Maleh e Castrovilli si giocano due posti a supporto dell'intoccabile Torreira.