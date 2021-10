Dal Cile: “Pulgar impressionante, ha dominato il centrocampo”

Nicolàs Núñez ha parlato a fine della partita del Cile contro il Paraguay dell'ottima prova svolta da Erick Pulgar

Il direttore tecnico del Club Deportivo Magallanes , Nicolàs Núñez , era in tribuna ad assistere alla partita tra Cile e Paraguay e ha commentato, a fine partita, la prova del centrocampista viola Erick Pulgar :

Infatti per il centrocampista cileno, è stata un'ottima prova di forza. Accompagnato da molti complimenti, è stato anche votato come uno dei migliori in campo della gara.