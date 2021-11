Dal Centro Sportivo: Nastasic arriva domani. Ottime notizie su Nico e Dragowski

Le ultime novità dal centro sportivo viola in vista del match contro i rossoneri. Continua l'emergenza in difesa

Ecco le ultime novità dal centro sportivo viola in vista del match contro il Milan. Come riportato da Radio Bruno la squadra si è allenata in questo pomeriggio. Mancano ancora qualche nazionali, domani tornano i serbi. Ci sarà anche Nastasic e domani sarà visitato dallo staff viola. Per ora sappiamo di un problema al polpaccio, si attende di capire l'entità dell'infortunio. In forte dubbio la sua presenza contro il Milan. Ottime notizie invece su Nico Gonzalez che sta recuperando la forma, così come Dragowski che però rimane in dubbio per sabato. Problema alla spalla per Maleh.